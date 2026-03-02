Золото подорожало на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Золото выросло на 2,2%, достигнув $5390 за унцию, на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

© if24.ru

США и Израиль нанесли удары по Ирану и ликвидировали верховного лидера страны Али Хаменеи. Тегеран ответил ракетными обстрелами баз в Катаре, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне. Это привело к росту спроса на нефть и защитные активы, сообщает Bloomberg.

С начала года драгметалл прибавил 25%, показав седьмой подряд месячный рост — лучшую серию с 1973 года. Инвесторы перекладываются из облигаций и фиатных валют в реальные активы.

Серебро выросло на 0,6% до $94,35, платина — на 1%, палладий — на 2,5%. Аналитики Franklin Templeton рекомендуют избирательную экспозицию в золото вместо коротких позиций по акциям.