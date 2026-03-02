Золото 2 марта 2026: резкий рост, прогнозы и советы инвесторам

Цены на золото резко пошли вверх утром 2 марта на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Инвесторы ищут защитные активы на фоне растущей неопределенности, сообщает агентство «Прайм».

По состоянию на 9:10 мск апрельский фьючерс на золото на бирже Comex вырос на 2,72% — до 5390,69 доллара за тройскую унцию. В моменте котировки превышали 5400 долларов. Серебро подорожало на 1,76%, достигнув 94,9 доллара за унцию.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Нанесены удары по объектам в Тегеране и других городах. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским базам в регионе. Поставки нефти через Ормузский пролив нарушены.

Вечером 1 марта Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана предложило переговоры.

Прогнозы аналитиков

Старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда отмечает, что нынешняя эскалация отличается от предыдущих — у обеих сторон есть стимулы продолжать конфликт, что создает затяжную неопределенность. Это подогревает спрос на золото, передает агентство Reuters.

Конфликт, который раньше считался маловероятным, стал главной проблемой для инвесторов. Они опасаются затяжной региональной войны, способной повлиять на мировую торговлю и инфляцию.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерр считает, что фондовые рынки ждет распродажа, а инвесторы будут искать убежище в золоте. По его словам, драгметалл окажется на первом месте в списке защитных активов.

Рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада не исключает роста золота до 5500 долларов и выше январского рекорда в 5600 долларов, хотя признает, что укрепление доллара может ограничить подъем.

Российские аналитики также ожидают сохранения высокого спроса на золото в ближайшей перспективе. По их мнению, эскалация на Ближнем Востоке будет подталкивать инвесторов к защитным активам, а текущий геополитический фон остается крайне напряженным, передает РБК.

Вьетнамский рынок отреагировал ростом

Вслед за мировым рынком выросли цены на золото во Вьетнаме, передает vietnam.vn. Утром 2 марта золотые слитки SJC подорожали до 188,6 млн донгов за унцию, прибавив 1,6 млн. Золотые кольца также торгуются в диапазоне 185,4–188,4 млн. Рост связывают с геополитической напряженностью и притоком инвестиций в защитные активы.