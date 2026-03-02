Стало известно, чем для России обернется перекрытие Ормузского пролива

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на нефть — за выходные котировки Brent прибавили около 10%. Однако, как отмечают эксперты, опрошенные «Царьградом», даже временное перекрытие Ормузского пролива не решает системных проблем российской экономики.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит до 20% мирового потребления нефти. В случае его блокады предложение сократится на миллионы баррелей, что подтолкнет цены вверх. Теоретически Brent может уйти к $90–100, но долгосрочный эффект будет зависеть от продолжительности кризиса, отмечают специалисты.

Для России рост цен на нефть — позитивный, но не решающий фактор. Нефтегазовые доходы сегодня формируют лишь 20–22% бюджета. В январе они рухнули на 50% год к году, до 393 млрд рублей — минимума с ковидных времен. Дисконт на российскую Urals к Brent вырос до $25–30. Санкции и сокращение поставок в Индию вынуждают увеличивать скидку.

Минфин анонсировал пересмотр бюджетного правила. Сейчас цена отсечения Urals составляет $59, но фонд тратит по 200–250 млрд рублей ежемесячно. При таких темпах резервы могут исчерпаться за год-полтора. Обсуждается снижение порога до $45–50 за баррель, что перераспределит около 2 трлн рублей.

Перенос войны в Ормузский пролив связали с резким ростом цен на нефть

Даже при росте Brent до трехзначных цифр отказываться от пересмотра правила нельзя, указывают эксперты. Дисконт на Urals может сохраниться, а спекулятивный рост — быстро сойти на нет. Финансовая политика не может строиться на внешней конъюнктуре.

Дефицит бюджета в пределах 2 трлн рублей считают управляемым. Компенсировать его предлагают за счет роста НДПИ на металлы, повышения налога на прибыль банков и снижения ключевой ставки.