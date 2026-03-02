«Собьем позитивный настрой»: какой может быть ключевая ставка в 2027 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил за продолжение плавного снижения ключевой ставки в 2027 году. В беседе с News.ru он подчеркнул, что экономике нужно дать время адаптироваться к уже созданным жестким условиям, а эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер.

По словам депутата, на инфляцию 2026 года продолжают влиять высокие значения ставки, которые сохранялись в 2025-м. Реагировать на скачки цен по итогам одного месяца неверно — важно дождаться полной реализации уже принятых мер.

Панеш обратил внимание на позитивные сигналы: ценовые ожидания предприятий снизились, а средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год.

«Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой», — пояснил он.

Парламентарий также указал на проблему доступности кредитов. В 2025 году банки одобряли лишь 17–18% заявок, доля отказов в автокредитовании доходила до 84%, по ипотеке — до 50% в летний период. Высокая ставка сдерживает предложение товаров и услуг, что, в свою очередь, подогревает инфляцию, создавая замкнутый круг.

Ранее аналитики отмечали, что рынок сейчас характеризуется осторожностью инвесторов, которые ищут надежные способы вложений, обращая внимание на сферу деятельности компании и потенциал заработка.