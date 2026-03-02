Минфин предложил «плавную адаптацию» МСБ к изменениям по НДС

Министерство финансов России направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, ориентированных на смягчение перехода малого и среднего бизнеса (МСБ) к новым налоговым условиям, вступившим в силу с 2026 года. Ведомство предлагает ввести механизм «плавной адаптации» по НДС для компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РБК.

В частности, предлагается освободить от уплаты НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации общественного питания, которые стали плательщиками налога с начала года. При этом им не потребуется соблюдать условие о соответствии средней зарплаты сотрудников за предыдущий год среднему уровню по региону.

Кроме того, предпринимателям, утратившим с 2026 года право на применение патентной системы налогообложения, планируется предоставить право на вычеты по НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам. Компании, совмещавшие патентную и общую системы налогообложения, смогут перейти на упрощенную систему с 1 января, если их доходы превысили 20 млн руб.

Еще одной инициативой стало предложение исключить требование о доле доходов от основного вида деятельности (не менее 70% за предыдущий год) для применения пониженных тарифов страховых взносов предприятиями МСП в обрабатывающей отрасли.

Ранее Владимир Путин поручил правительству обеспечить введение в 2026 году переходного периода для малых и микропредприятий по выбору оптимального режима налогообложения.

В ноябре 2025 года был подписан закон о поэтапном снижении порога выручки для обязательной уплаты НДС: с 2026 года он сокращен с 60 млн до 20 млн руб., а в последующие годы будет снижаться до 15 млн и 10 млн руб. к 2028 году. В Минфине рассчитывают, что предложенные поправки позволят бизнесу адаптироваться к новым требованиям без резкого роста налоговой нагрузки.