Киргизия пригрозила ЕС иском из-за связанных с Россией санкций

Бишкек готов оспорить в суде возможные санкции Евросоюза, если они будут введены из-за подозрений в реэкспорте подсанкционных товаров в Россию.

Об этом Financial Times заявил первый зампред правительства Киргизии Данияр Амангельдиев.

«Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде», — сказал Амангельдиев.

Он подчеркнул, что Киргизия прилагает все усилия для соблюдения западных санкций, однако Брюссель не предоставил четких механизмов, как именно Бишкек должен выполнять требования.

В конце февраля спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан посетил Киргизию и потребовал ужесточить контроль за экспортом европейских товаров в Россию. По его словам, торговые потоки указывают на то, что товары импортируются в Киргизию с единственной целью — реэкспорта в Россию.

О’Салливан отметил резкий рост поставок товаров двойного назначения, которые могут иметь военное применение.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.