Неожиданный «рывок вверх» предрекли российским акциям

Индекс Мосбиржи может продемонстрировать еще один резкий подъем в первой половине торговой сессии понедельника. Такой прогноз сделал аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Игорь Соколов в беседе с profinance.ru.

По его словам, росту может способствовать в том числе закрытие коротких позиций. Однако эксперт призывает не поддаваться эйфории: ситуация на рынке меняется очень быстро, и нельзя исключать наступления перемирия. Кроме того, сохраняется неопределенность с объемом трафика через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти и до 30% СПГ.

Соколов отмечает, что рынку удалось преодолеть мощное сопротивление, державшееся с сентября прошлого года. Теперь отметка 2800 пунктов по индексу Мосбиржи станет поддержкой. Ближайшее сопротивление находится в районе 2850 пунктов, и аналитик не исключает его пробития. Вместе с тем он не ожидает полноценного ралли на российском рынке. Если не появится новых факторов, за рывком вверх последуют попытки коррекции.

Российский фондовый рынок взлетел

В такой ситуации эксперт рекомендует сохранять стратегические длинные позиции и усиливать их спекулятивными. Короткие позиции, особенно по нефти и акциям нефтяного сектора, он называет избыточно рискованными.