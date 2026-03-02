Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не слишком пострадают в случае временного прекращения поставок иранской нефти из-за операций Израиля и США. Об этом со ссылкой на комментарии трейдеров пишет Bloomberg.

По мнению участников рынка, перебои будут закрыты за счет поставок из России, а также принятия партий, которые хранятся в море в поисках тех, кто согласен их приобрести.

В последние годы Китай стал крупнейшим покупателем нефти из Ирана, поскольку из-за американских санкций смог добиться на нее существенных скидок. С конца прошлого года, после санкций США уже в отношении крупнейших российских экспортеров, скидки даже начали расти, так как конкуренцию иранским поставщикам навязали россияне.

На этом фоне китайские трейдеры в понедельник не проявляли активность во время торгов, пытаюсь оценить последствия первых дней операции. Один из собеседников агентства указал, что не видит проблем с поставками в течение всего марта, так как доступного сырья пока всем хватает.

По оценкам Kpler, с начала года импорт иранской нефти занимает 11,5 процента от всего морского импорта Китая, а российской — 10,5 процента. Однако у России, отмечается в материале, есть возможность дополнительно нарастить поставки и частично заместить выпадающие объемы.

Угроза мировому нефтяному рынку связана с неопределенностью вокруг Ормузского пролива, через который ведутся поставки около 15 процентов всей нефти. Иран опроверг первоначальные заявления о закрытии движения всех судов, но после атаки на два танкера другие суда не рискуют войти в зону поражения. На этом фоне нефтяные котировки подросли на десять процентов, но если проблемы затянутся, эксперты не исключают роста до 100 долларов за баррель.