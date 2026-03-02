Катар остановил производство СПГ

QatarEnergy после ракетной атаки на завод в Рас-Лаффане остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на принадлежащих ей объектах. Об этом со ссылкой на сообщение катарской госкомпании пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято в связи с военными атаками на энергетические предприятия.

Ранее Минобороны Катара заявило о ракетном ударе Ирана по резервуару для хранения воды, принадлежащему энергостанции Mesaieed, а также по производственному объекту, входящему в структуру QatarEnergy.

Также удару со стороны Тегерана подвергся НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия) — один из крупнейших нефтяных объектов в мире.