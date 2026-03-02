Раскрыто, как Россия спасла китайские НПЗ от иранского конфликта

Китайские нефтеперерабатывающие заводы готовы к краткосрочным перерывам в поставках, вызванным эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Уверенность трейдеров подкреплена рекордными объемами иранской и российской нефти, а также внушительными государственными резервами, сообщает Reuters.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, получает иранское сырье в основном через независимые НПЗ, известные как «самовары». Из-за санкций США иранская нефть торгуется со значительной скидкой, что делает ее привлекательной для китайского рынка.

После совместной американо-израильской атаки на Иран и ответных ударов Тегерана цены на нефть в понедельник взлетели на 9%. Рынок находится в напряжении, признают трейдеры, некоторые из них временно воздерживаются от участия в тендерах, опасаясь непредсказуемости ситуации.

Однако серьезных опасений по поводу поставок в марте и апреле нет. У России достаточно объемов, а морские перевозки иранской нефти остаются рекордными, поясняют участники рынка.

С 2022 года китайские заводы диверсифицировали источники, нарастив закупки из России и Бразилии. Иранская нефть, ранее самая выгодная, частично утратила ценовое преимущество. Некоторые трейдеры ожидают дальнейшего сокращения скидок на иранское сырье из-за рисков сокращения предложения. На рынке также обсуждается возможность исключения иранских поставок из-под санкций в случае, если США возьмут под контроль экспорт.

По данным Kpler, с начала года доля Ирана в китайском импорте составила 11,5%, России — 10,5%. В феврале поставки иранской нефти достигли максимума с июля 2018 года — 2,15 млн баррелей в сутки. Экспортеры ускорили отгрузки в ожидании конфликта.

Ожидается, что импорт из России вырастет третий месяц подряд и в феврале достигнет рекорда. Скидки на сорт ESPO остаются на уровне $8–9 за баррель к ICE Brent.

Госрезервы Китая, по оценкам Vortexa, составляют около 900 млн баррелей — этого хватит на 78 дней импорта. В случае отмены санкционных скидок на иранскую нефть китайские НПЗ готовы вернуться к закупкам у других поставщиков — из России, Бразилии, Канады и с внутренних месторождений.