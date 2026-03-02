Финансовый аналитик Сергей Суверов в разговоре с Рамблером объяснил недавнее укрепление курса доллара к рублю, а также оценил прогноз по обвалу курса российской валюты к концу 2026 года.

Рост курса доллара связан с ожидаемым изменением бюджетного правила. В частности, цена отсечения по нефти будет снижена, скорее всего, до 45-50 долларов. Соответственно, это приведет к сокращению продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). А продажи валюты в последнее время были значимым фактором для курса и способствовали крепкому рублю, несмотря на сокращение экспортной выручки нефтяных компаний. Так что, с одной стороны, сейчас рублю оказывает поддержку рост цен на нефть, но, с другой стороны, ожидания, связанные с корректировкой бюджетного правила, давят на его курс. В связи этим, полагаю, в ближайшее время - во всяком случае, в марте – курс рубля будет стабилен. При этом в дальнейшем он может перейти к некоторому ослаблению, превысив отметку в 80 рублей за доллар. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Прогноз экономиста Михаила Хазина, согласно которому курс российской валюты может обвалиться до 140-150 рублей за доллар к концу текущего года, эксперт назвал «личным пиаром» его автора.

«Пока ситуация не настолько сложная, чтобы курс доллара достиг отметки в 150 рублей. Торговый баланс все-таки остается профицитным. Вместе с тем при определенных обстоятельствах курс российской валюты вполне может опуститься до 100 рублей за доллар», - заявил Суверов.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее озвучил свой прогноз по поводу курса доллара к концу текущего года. Отметив, что эксперты кредитной организации прогнозируют курс в 85-90 рублей, топ-менеджер уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар.