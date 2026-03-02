Экономист оценил идею освободить кафе и рестораны от НДС до конца года

Доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Минфина по поддержке сферы общепита.

Ранее Министерство финансов предложило освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) компании и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере общепита с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. В ведомстве рассказали, что внесли в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу в текущем году.

Во второй половине прошлого года россияне перешли к сберегательной модели поведения. Это связано с ростом уровня тревожности, в том числе и финансовой. А сберегательная модель поведения предполагает от всего излишнего. Соответственно, одним из потерявших здесь стал общепит. Вместе с тем в последнее время его вытесняет доставка готовой еды – многие люди предпочитают не терять время на посещение ресторанов и кафе и заказывают готовую еду. Вот эти два тренда привели к тому, что индустрия просела. Поэтому здесь возникает риск ухода с рынка большого количества различных заведений. Некоторые из них уже начинают закрываться, а многие находятся на грани в связи с ухудшением их экономики. Чтобы не допустить массового закрытия точек общепита, возникла инициатива по снижению на них налоговой нагрузки. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Эксперт отметил, что освобождение работающих в сфере общепита предпринимателей от уплаты НДС до конца года поможет многим их них «выдержать конъюнктуру рынка» и станет серьезной финансовой поддержкой.

«Но, с другой стороны, сейчас активно развиваются альтернативные способы проведения досуга. Поэтому здесь встает вопрос о среднем сегменте общепита. Люксовый сегмент и нижний сегмент, например киоски с кофе у метро, понятно, никуда не денутся. А вот средний сегмент так или иначе должен думать о перепрофилировании и поиске новой модели существования», - добавил экономист.

Ранее сообщалось, что в январе–феврале 2026 года в Москве закрылось 125 кафе и ресторанов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.