Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

Фондовые рынки Европы рухнули до двухнедельного минимума из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на полтора процента до 623,98 пункта, что стало самым низким уровнем с середины февраля. Немецкий GDAXI и французский FCHI опустились до минимума за последние три недели. Испанский IBEX показал самое сильное снижение за более чем две недели.

Особенно сильно пострадал банковский сектор: HSBC, Barclays и Standard Chartered потеряли четыре-пять процентов. Акции страховых компаний снизились на два процента.

Ощутимый удар получили также туристические и авиакомпании, которые понесли урон из-за закрытия воздушного пространства и приостановки рейсов на Ближний Восток. Акции Lufthansa упали на 11 процентов, а IAG (владельца British Airways) и Air France KLM потеряли пять и семь процентов соответственно.

В то же время акции энергетических компаний резко выросли на фоне скачка цен на нефть. Показатели Shell, BP и TotalEnergies показали плюс в два-четыре процента. Аналогичная тенденция наблюдается в сегменте оборонных компаний. Рост в два-шесть процентов продемонстрировали BAE Systems, Rheinmetall и Leonardo.

Ранее сообщалось, что проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив могут ударить по экономикам Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня.