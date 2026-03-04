Названо условие падение доллара ниже 70 рублей

Курс доллара может упасть ниже 70 рублей, если конфликт на Ближнем Востоке нарушит баланс на рынке нефти и газа. Такое условие назвал аналитик компании «АВИ Кэпитал» Леонид Чихарев, его цитирует РИА Новости.

Боевые действия в регионе негативно влияют на глобальную логистику и риски поставок нефти и газа. Цены на энергоресурсы растут из-за частичного перекрытия Ормузского пролива, который является главной артерией для мирового рынка. Это ведет к увеличению выручки российских экспортеров, что, в свою очередь, повышает приток валютной выручки в Россию, пояснил Чихарев.

В случае дальнейшей эскалации конфликта риски доставок этим маршрутом будут увеличиваться — в первую очередь будет расти стоимость морского страхования, что вызовет удорожание отгрузок. Баррель эталонной нефти североморской марки Brent может подорожать еще на 10-15 процентов от текущей стоимости, выше 80 долларов за баррель. Применительно к поставкам газа европейские страны даже могут пересмотреть планы по отказу от российского топлива и даже увеличить его импорт.

В подобном сценарии дополнительный приток валютной выручки мог бы создать предпосылки для более заметного укрепления рубля — потенциально до 68-70 за доллар, однако вероятность реализации такого варианта в текущих условиях остается неопределенной, пояснил аналитик.

На фоне конфликта фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Эталонная ставка фрахта для сверхбольших танкеров (VLCC), используемых для перевозки двух миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, поднялась до 423 736 долларов в день. Ставки фрахта в Атлантическом океане 2 марта выросли до 61 500 долларов в сутки (плюс 43 процента к 27 февраля), а в Тихом океане — до 41 000 долларов (плюс 45 процентов).