Минтранс попросил Китай открыть небо для полетов между российскими городами

Россия предложила Китаю рассмотреть возможность открытия китайского неба для внутренних воздушных перевозок в пределах РФ. Об этом сообщило Правительство РФ в канале МАХ по итогам рабочей поездки министра транспорта Андрея Никитина в Китай, где он встретился с китайским коллегой Лю Вэем.

© Парламентская газета

Небо Китая могло бы ускорить перелеты по некоторым внутренним маршрутам российских авиакомпаний.

В Минтрансе также сообщили о росте количества авиарейсов между Россией и Китаем. Летом 2025 года выполнялось 228 рейсов в неделю, зимой — 239. За год российские авиакомпании перевезли более 1,6 миллиона пассажиров, что на 27% больше, чем в 2024 году.

В конце декабря 2025 года было запущено авиасообщение между Владивостоком и китайским полуостровом Макао. Рейсы отправляются три раза в неделю на самолете Airbus А320neo. Полет длится около пяти часов.