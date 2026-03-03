ЦБ оспорил заморозку российских активов в суде ЕС в Люксембурге

Банк России оспорил Регламент Совета Евросоюза от 12 декабря 2025 года в суде ЕС в Люксембурге. Об этом 3 марта сообщает сам регулятор на своем сайте.

Таким образом, иск был подан по статье 263 Договора о функционировании ЕС. Он стал продолжением борьбы с ограничениями на суверенные активы Центробанка.

Регламент ввел бессрочную блокировку активов ЦБ, а также лишил возможности судебной защиты прав на них, в том числе, исполнение судебных и арбитражных решений. Как считают в ЦБ РФ, это нарушает фундаментальные права, в том числе, доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, суверенный иммунитет центральных банков. Такие меры противоречат международным договорам, праву ЕС и принципу верховенства права.

Кроме того, регулятор указывает на процедурные нарушения. Так, регламент приняли только большинством голосов, а не единогласно, как требует статья 215 Договора о функционировании ЕС.

Банк России отмечает, что сохраняет все права, требования и средства правовой защиты против этой меры и любых других мер, принятых Евросоюзом, или его государствами-членами в отношении ЦБ РФ или его активов.