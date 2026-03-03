ЕС предрекли «газовый шок» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Мировые цены на энергоносители резко пошли вверх после обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Удары по инфраструктуре и фактическая остановка судоходства в Ормузском проливе — ключевом маршруте для поставок нефти и СПГ — привели к росту котировок, передает РИА Новости.

Цена Brent подскочила почти на 8%, превысив 78 долларов за баррель, а газ в Европе подорожал в полтора раза — до 600 долларов за тысячу кубометров.

Ормузский пролив, через который проходит до 20% мирового потребления углеводородов, оказался парализован. Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через пролив. Под удар попала и инфраструктура Саудовской Аравии: поврежден один из крупнейших НПЗ в мире — Ras Tanura мощностью 550 тысяч баррелей в сутки. Иран также атаковал газовый комплекс QatarEnergy в Рас-Лаффане, что привело к остановке производства на крупнейшем заводе по сжижению газа.

Аналитики рассматривают несколько сценариев развития событий. В «Цифра Брокер» прогнозируют, что при локальном конфликте цены на нефть останутся в коридоре 75–95 долларов. В случае временной блокировки пролива возможен скачок до 100–150 долларов с последующей коррекцией. При самом тяжелом сценарии — затяжной блокировке — рынок ждет глобальный структурный дефицит и цены выше 150 долларов.

Эксперты Capital Lab добавляют, что даже частичные повреждения НПЗ и проблемы со страхованием танкеров могут добавить к котировкам 10–15 долларов. А масштабный дефицит предложения, включая удары по инфраструктуре, способен спровоцировать настоящий «газовый шок» в Европе.

В Европе потребовали от Ирана прекратить «безжалостные атаки»

По оценкам МЭА, запасов нефти в странах-потребителях хватит лишь на четыре-шесть недель. В России считают, что текущий кризис может сыграть на руку экспортерам. Иран поставляет в Китай около 1,6 млн баррелей в сутки — если эти потоки иссякнут, Пекин и Нью-Дели будут вынуждены увеличивать закупки у других поставщиков, включая Россию. Это приведет к росту цен на Urals и ESPO и сокращению дисконтов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стратегическая ошибка Европы, отказавшейся от российского газа, теперь оборачивается против нее. В Goldman Sachs не исключают, что при приостановке поставок через Ормузский пролив на месяц цены на газ могут вырасти на 130%.