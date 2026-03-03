В ЕЦБ предупредили о последствиях затяжного конфликта на Ближнем Востоке

Длительный военный конфликт на Ближнем Востоке и спад поставок нефти и газа из этого региона могут вызвать резкий рост инфляции в еврозоне, пишет газета Financial Times.

По информации издания, в Европе существенно выросли цены на газ из-за того, что Катар приостановил выпуск сжиженного природного газа в результате иранских ударов.

Как считает главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн, масштаб предстоящих потрясений на рынках будет зависеть от того, насколько долгим и масштабным окажется военный конфликт.

Напомним, что 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану. Пострадали крупные города, включая Тегеран. Белый дом объяснил атаку ракетной и ядерной угрозой с иранской стороны.