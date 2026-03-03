В России могут ввести минимальную цену на картофель

Картофельный союз призвал ввести минимальную закупочную цену на картофель для торговых сетей. Она должна будет составлять около 30–60 рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Инициатива была направлена на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.

Союз отметил, что такая мера позволит производителям исключить провалы в доходах в годы хорошего урожая.

Организация пояснила, что торговые сети могли бы приобретать 80% урожая картофеля по минимальной стоимости, а 20% они продавали бы на спотовом рынке или через аукционы, но также по равной или превосходящей минимальную цене.

При этом представитель ФАС указал, что определять объемы, цены и ответственность стороны должны сами.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов назвал предложенную меру нарушением рыночных принципов, поскольку главным механизмом сдерживания цен должно быть развитие конкуренции.

При этом Картофельный союз призвал устанавливать цены раз в год. Организация уверена, что благодаря этому удастся решить проблему с нерегулируемым импортом.

Ранее Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых производителей картофеля по итогам 2024 года. Страна произвела 18,4 миллиона тонн картофеля, что составляет 4,7% мирового объема. Фактически каждая 20-я тонна в мире была выращена в РФ.