Дмитриев спрогнозировал шок на сырьевых рынках

Закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным потрясениям на рынках сырья и сельскохозяйственной продукции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

По его словам, значительная доля компонентов для производства удобрений поставляется через этот стратегический водный путь.

Дмитриев добавил, что мировые рынки удобрений и сельское хозяйство в целом находятся в сильной зависимости от транспортировки товаров через Ормузский пролив. В случае его закрытия возможен «серьезный шок» для глобальных поставок удобрений и других сырьевых товаров.

Он выразил мнение, что любые перебои в работе пролива могут резко отразиться на ценах и доступности важнейших компонентов для аграрной отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке ожидается резкий скачок стоимости нефти и газа, а Европа займет выжидательную позицию.

Мировые цены на нефть выросли из-за угроз судоходству через Ормузский пролив на фоне дальнейшего обострения конфликта США и Израиля с Ираном.

Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.