Военные действия в Иране, вероятнее всего, приведут к ускорению роста инфляции в мире, в то время как перспективы экономического роста пока что остаются неизменными, следует из опроса экономистов, проведенного Bloomberg.

Одинаковое число респондентов — половина — отметили, что скачок цен затронет Евросоюз и США, около 40% опрошенных ожидают повышения инфляции в Китае. По их словам, темп роста потребительских цен в КНР ускорится на 0,3-0,9 процентных пункта по сравнению с более ранними прогнозами. В то же время экономисты ожидают минимального влияния происходящего на Ближнем Востоке на валовый внутренний продукт в Китае, США или Еврозоне. Однако многое зависит от продолжительности конфликта, уточняют специалисты.

При сохранении роста цен на нефть пострадают страны-импортеры — Китай, Индия, государства Евросоюза. Бенефициарами станут экспортеры — Россия, Канада, Норвегия. Положение США остается двойственным: рядовые потребители пострадают от цен на бензин, однако благодаря сланцевой добыче страна стала чистым экспортером, что может защитить ее от сильного удара, в отличие от энергозависимого Евросоюза.

Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на инфляцию в мире?

В большей степени на показателях инфляции сказывается рост цен на нефть и на газ. Их же вверх толкает почти полная приостановка работы Ормузского пролива, через который проходит одна пятая ото всех мировых морских поставок. Косвенно на росте цен могут сказаться повышение стоимости авиабилетов и иных расходов на дистрибуцию топлива, пишет Bloomberg.

Если Ормузский пролив будет перекрыт на срок более чем 25 дней, то ближневосточные нефтяные компании приостановят свою работу, поскольку их хранилища переполнятся, прогнозировал ранее JPMorgan.

В то же время диапазон прогнозов цены на нефть на неделю со 2 по 8 марта колеблется от $80 до $100 за баррель. Есть и более рискованные сценарии, например, Citi, с 20%-ной вероятностью ждет роста цен до $120 за баррель, если под ударом окажется нефтяная инфраструктура Персидского залива.