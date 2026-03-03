Цена нефти 3 марта 2026: запредельный рост и прогнозы

Ситуация на Ближнем Востоке привела к резкому скачку цен на энергоносители. На фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство в Ормузском проливе фактически парализовано, а стоимость нефти и газа пошла вверх. Подробности — в материале «Рамблера».

Ормузский пролив под ударом: что происходит с поставками

Как сообщает портал Maritime News, после ударов по Ирану судоходство через стратегически важный Ормузский пролив резко сократилось, передает ufa1.ru. Формальной блокады нет, но рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. Страховые компании отказываются страховать суда в этом районе, а оставшиеся подняли цены в разы. В акватории скопились сотни танкеров.

СМИ отмечают, что международные цены на нефть выросли на 10–13%, а стоимость природного газа подскочила почти на 50%. Саудовская Aramco в качестве меры предосторожности закрыла нефтеперерабатывающий завод, а катарская QatarEnergy приостановила производство СПГ после атак на объекты.

Эксперты поясняют, что даже без формального военного перекрытия пролива его работа де-факто осложнена. Рост стоимости фрахта и страхования, скопление судов и перенаправление маршрутов через Суэц или в обход Африки уже увеличивают издержки и сроки поставок. При этом специалисты призывают не драматизировать: глобальный рынок нефти сегодня диверсифицирован, и речь скорее о краткосрочном ценовом всплеске.

США готовы вмешаться, чтобы сбить цены

США разработали план по сдерживанию роста цен на нефть на фоне ближневосточного кризиса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио. По его словам, после начала эскалации стоимость Brent увеличилась на 12%.

«С завтрашнего дня вы увидите, как мы начнем выкатывать эти этапы, стремясь смягчить последствия», — заявил Рубио, не уточнив конкретных мер.

Он также отметил, что военно-морские силы Ирана могут сорвать до 20% мировых поставок нефти, и США планируют «уничтожить их».

Что будет с российской нефтью и бензином

Как пишет 72.RU со ссылкой на экспертов, ближневосточный конфликт может сыграть на руку России. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко пояснил, что спрос на российские сорта со стороны Азии может вырасти, а дисконты — сократиться.

Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков добавляет, что Китай лишается иранской нефти и будет замещать ее российской — как это уже было с Венесуэлой. Конкуренция между Китаем и Индией за российское сырье усилится, что снизит дисконт на Urals.