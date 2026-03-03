Биржевые цены на газ в Европе взлетели

Цена газа на бирже в Европе впервые с февраля 2025 года превысила $600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) о перекрытии Ормузского пролива.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $630 за 1 тыс. куб. м, или €52,24 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Рост котировок с начала дня достигает 17%.