Стоимость газа в Европе впервые с 2023 года превысила $750

На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

Стоимость тысячи кубометров топлива на лондонской бирже ICE пробила психологическую отметку, передает ТАСС.

Такая динамика наблюдается после предупреждения элитных частей иранских вооруженных сил о перекрытии Ормузского пролива.

Апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 756 долларов. В пересчете на евро цена составила около 63 евро за мегаватт-час. С начала торговой сессии рост котировок превысил 40%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

Стоимость апрельских фьючерсов на газ накануне поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратный рост цен на голубое топливо.