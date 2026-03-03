Стоимость газа в Европе впервые с 2023 года превысила $750

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли из-за угроз Ормузскому проливу
На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.
Стоимость тысячи кубометров топлива на лондонской бирже ICE пробила психологическую отметку, передает ТАСС.
Такая динамика наблюдается после предупреждения элитных частей иранских вооруженных сил о перекрытии Ормузского пролива.
Апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 756 долларов. В пересчете на евро цена составила около 63 евро за мегаватт-час. С начала торговой сессии рост котировок превысил 40%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.
Стоимость апрельских фьючерсов на газ накануне поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратный рост цен на голубое топливо.