Годовые максимумы: в России ждут роста цен на энергоресурсы

Стоимость энергоресурсов на мировых рынках достигла годовых пиков в ответ на эскалацию конфликта в Персидском заливе. По итогам торгов 2 марта цена майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,29%, до 77,46 доллара за баррель, пишут «Известия».

Апрельские фьючерсы на природный газ на нидерландском хабе TTF подскочили на 34%, до 520,8 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее эксперты прогнозировали более резкий скачок нефтяных котировок — вплоть до 100 долларов за баррель — на фоне атак на танкеры в Ормузском проливе. Однако рынок отреагировал сдержанно: инвесторы сочли, что нефтегазовая инфраструктура пока не получила серьезных повреждений.

Газ, напротив, подорожал гораздо сильнее. Причина — катарский СПГ, который идет в Европу, может транспортироваться только через Ормузский пролив, а судоходство там фактически остановлено. В случае дальнейшей эскалации Россия способна нарастить поставки энергоресурсов, хотя ее возможности ограничены инфраструктурой и обязательствами перед ОПЕК+, отмечают эксперты.

При сбоях поставок в Китай и другие страны АТР именно Россия может стать одним из ключевых альтернативных поставщиков. Тем более что экспорт в КНР и так растет на фоне давления США на Индию с целью отказа от российского сырья.

В сложившихся условиях Китай и Индия начнут конкурировать за российскую нефть. Это приведет к снижению дисконта на отечественное сырье и росту доходов бюджета. Однако масштаб эффекта будет зависеть от дальнейшего развития событий в регионе.