МВФ указал на перебои в торговле из-за ситуации на Ближнем Востоке

Международный валютный фонд (МВФ) фиксирует перебои в торговле из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Оценку влияния кризиса на мировую и региональную экономику он готовится дать в апрельском отчете.

А пока, по сообщению ТАСС, эксперты фонда отмечают спад экономической активности и рост котировок энергоносителей в мире.

«Ситуация остается крайне изменчивой и накладывается на неопределенную международную экономическую среду. Еще рано оценивать экономическое влияние на регион и международную экономику», – говорится в заявлении МВФ.

Насколько негативным будет это влияние, зависит от того, как долго будет продолжаться конфликт.