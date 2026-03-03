Раскрыты потери Дубая за каждую минуту простоя аэропорта

Экономика Дубая теряет около одного миллиона долларов в минуту, когда аэропорт города не работает. Сбои в функционировании авиаузла обходятся эмирату в сотни миллионов долларов ежедневно из-за убытков авиакомпании, транзитных перевозок, отелей, а также транспортной инфраструктуры и торговых точек. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, аэропорт Дубая соединяет свыше 260 городов в более чем 100 странах мира. Помимо этого, он является критически важной точкой для передвижения между Европой и Индией, Индией и США, а также Азией и Африкой.

Согласно данным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), убытки от приостановки авиасообщения могут в разы увеличиться, если ситуация не стабилизируется. Совокупные убытки авиакомпаний в результате кризиса могут достичь миллиардов долларов. Это окажет существенное воздействие на авиационную индустрию Ближнего Востока. Аналитики также указывают, что длительные задержки рейсов и отмены неизбежно приведут к снижению туристической привлекательности региона. Это будет иметь долгосрочные последствия для гостиничного и развлекательного бизнеса.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран выпустил ракеты в сторону еврейского государства, а также атаковал американские военные базы, расположенные в регионе. После этого авиасообщение в Ближнем Востоке было нарушено. В зоне прямого поражения оказалась не только инфраструктура государств, участвующих в конфликте, но и главные хабы в регионе, которые находятся в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Экономика этих стран критически зависит от транзита.

Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти на мировом рынке может превысить 100 долларов за баррель, а цена природного газа вырасти вдвое.