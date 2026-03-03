Cитуация на Ближнем Востоке грозит Дубаю потерей важного статуса

Продолжение ударов Ирана по ОАЭ как близкому союзнику США и общее сохранение эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут привести к потере Дубаем важного статуса безопасного финансового убежища, своеобразной «новой Швейцарии». О таких рисках заявил научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса Джим Крейн, которого цитирует Reuters.

По словам эксперта, несмотря на пока не слишком значительный физический ущерб, роль Дубая как безопасного убежища для экспатриантов и их бизнеса «все больше ставится под сомнение», и продолжение нынешней ситуации ускорит поиски альтернативы, поскольку «международный капитал очень мобилен».

«Конфликты, дестабилизирующие регион, каким-то образом должны были остановиться на границах Дубая. В субботу все изменилось», — пишет агентство, отмечая, что ответные удары подвергшегося нападению Ирана затронули ключевые сектора Дубая, а также его «психологические основы». «Трудно переоценить опасность для экономической модели Дубая», — резюмировал Крейн.

В материале в связи с этим отмечается, что фондовые рынки ОАЭ закрыты второй день подряд, а сбои в работе облачных вычислительных инфраструктур Amazon повлияли на некоторые банковские операции. Авторы также подчеркивают, что остановка авиасообщения обнажила, насколько сильно глобальные авиаперевозки зависят от нескольких узловых аэропортов, включая дубайский, самый загруженный международный аэропорт в мире.

