Дмитриев порассуждал о шансах восстановить «Северный поток» за счет ЕС

Дмитриев порассуждал о шансах восстановить «Северный поток» за счет Евросоюза
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал оценить шансы восстановления «Северного потока-2». Причем, сделать это можно и нужно за счет Европейского союза.
В своей соцсети Дмитриев отреагировал на новость о том, что ЕС созовет совещание по вопросам поставок газа, посвященное влиянию конфликта с Ираном. Он задался вопросом: каковы шансы, что ошибки будут признаны, неудачные решения в энергетической сфере отменены, а проект «СП-2» возобновлен за счет ЕС?
«Неправильные решения приводят к плохим последствиям», — добавил глава РФПИ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что нефтегазовые доходы российского бюджета действительно снижаются.