Паника и неопределенность: что ждет Европу из-за резкого взлета цен на газ

Стоимость природного газа в Европе резко пошла вверх на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и приостановки работы крупнейшего в мире завода по сжижению газа в Катаре. С момента закрытия торгов в пятницу европейские цены выросли примерно на 70%, вернув волатильность, не наблюдавшуюся со времен энергетического кризиса 2022 года, сообщает Reuters.

Фьючерсы на газ продолжили рост второй день подряд после того, как Китай призвал обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Давление Пекина на Тегеран направлено на защиту экспорта катарского СПГ. Завод QatarEnergy, обеспечивающий около пятой части мировых поставок, был остановлен после атаки иранского беспилотника 2 марта. Расширение конфликта фактически закрыло Ормузский пролив — ключевой маршрут для Катара.

Голландские фьючерсы TTF, эталонные для Европы, выросли на 26% — до 55,96 евро за мегаватт-час. Ранее в понедельник рост достигал 32%. Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на апрель до 55 евро с 36 евро за мегаватт-час.

Ситуация угрожает европейским запасам, которые оказались рекордно низкими после холодной зимы. В Германии хранилища заполнены лишь на 27% при норме 64%, в Нидерландах — около 10% (средний показатель — 48%). В целом по региону уровень запасов составляет около 30%.

Европе предстоит восстанавливать запасы в условиях жесткой конкуренции с Азией. Китай, крупнейший импортер СПГ, получал из Катара 29% поставок, Индия — 45%. Теперь эти страны будут искать альтернативных поставщиков, усиливая давление на мировой рынок.

Названа «фатальная ошибка» Запада в конфликте на Ближнем Востоке

Аналитики S&P Global Energy ожидают существенной волатильности в ближайшие дни. Трейдеры сомневаются в сроках восстановления производства в Катаре, а США пока подают противоречивые сигналы о продолжительности конфликта. В MET Group предупреждают, что безопасность поставок снова становится серьезной проблемой для Европы.