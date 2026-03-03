Путина назвали единственным победителем конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин становится «единственным бесспорным победителем» в конфликте США и Израиля с Ираном.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

«По всем этим пунктам война с Ираном не могла наступить в более подходящее для Кремля время и в более неподходящее для Киева», – заключает журналист.

Автор колонки указывает, что активное применение США крылатых ракет Tomahawk и перехватчиков Patriot в ходе операции против Ирана сокращает доступные запасы вооружений, а их восполнение может занять до двух лет. Это, по его мнению, снижает вероятность расширения поставок Украине, которая ранее запрашивала подобные системы. Одновременно затяжная кампания способна привести к росту мировых цен на нефть и газ, что поддерживает доходы российского бюджета.

Чемпион также обращает внимание на риски для судоходства в Ормузском проливе и возможные перебои в поставках энергоресурсов из региона. В случае продолжительной эскалации США будут вынуждены перераспределять военные и разведывательные ресурсы, что может повлиять на их вовлеченность в украинский конфликт, отмечает обозреватель.