Иранский кризис оказался опасен для еще одного рынка

Если война США и Израиля с Ираном затянется, то негативные последствия этого ощутят на себе мировые рынки удобрений и продовольствия. Об этом со ссылкой на экспертов по вопросам торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщило ТАСС.

© EPA/ТАСС

Речь идет о том, что около 25 процентов удобрений транспортируется именно через Ормузский пролив. Если проход судов по этому маршруту окажется закрыт продолжительное время, это может стать глобальной проблемой. Кроме того, сам Иран не застрахован от сложностей с импортом продовольствия. Не пшеницы или риса, которые доставляются по суше, но кукурузы, которая в основном поступает в Иран морским путем. Также не исключены трудности с импортом масличных культур, сахара и чая.

Во II полугодии 2025 года Европейский союз купил у России 1,53 миллиона тонн удобрений. Суммарно же по итогам 2025 года ЕС импортировал 4,8 миллиона тонн российских удобрений на 1,74 миллиарда евро.