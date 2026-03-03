Ценам на газ в Европе предрекли новый резкий взлет

Цены на газ в Европе могут приблизиться к отметке 1000 долларов за тысячу кубометров, если Катар приостановит производство СПГ на срок от трех до пяти месяцев. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

Стоимость газа на европейском рынке резко пошла вверх с начала недели. В понедельник котировки на хабе TTF подскакивали на 50% — до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник рост продолжился: цены превысили 700 долларов впервые с января 2023 года.

Причиной скачка стало заявление катарской госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях после атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа, поставляя на мировой рынок более 80 миллионов тонн в год — почти 20% мирового предложения.

По словам Кауфмана, если остановка затянется до месяца, рынок сможет относительно быстро восстановиться, а цены вернутся в коридор 400–500 долларов. Но при более длительных перебоях рынок Азиатско-Тихоокеанского региона станет премиальным, а европейские цены устремятся к тысяче долларов.

Ситуация усугубляется эскалацией на Ближнем Востоке. С 28 февраля США и Израиль наносят удары по объектам в Иране, включая Тегеран. Иран отвечает атаками по израильской территории и военным объектам США в регионе. На этом фоне судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ — практически остановилось. Страховщики повышают премии, а командующий КСИР пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через пролив.