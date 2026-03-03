В России оценили влияние конфликта США с Ираном на экспорт углеводородов

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о влиянии конфликта вокруг Ирана на ситуацию с экспортом российских углеводородов.

На объемах российского экспорта конфликт на Ближнем Востоке не отразится. По газопроводам мы и так качаем газ в Европу по максимуму, наши СПГ-заводы тоже максимально загружены. Поэтому основным здесь является вопрос, связанный с ценой на энергоресурсы. Как бы цинично это ни прозвучало, но в плане российского экспорта конфликт вокруг Ирана играет позитивную роль. Он толкает вверх цены на нефть, в том числе и на российскую. Кроме того, разница в цене на нефть Brent и на российскую Urals, которая в последнее время росла и достигла уровня в почти 30 долларов за баррель, скорее всего, сейчас будет сокращаться. Это связано с тем, конкуренция за российскую нефть между Китаем и Индией усиливается. Обе страны лишились ближневосточной нефти, поэтому они наращивают закупки нефти из России. В результате этой конкуренции дисконт снижается, и мы больше зарабатываем. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт назвал конфликт на Ближнем Востоке показательным для Китая.

«Он демонстрирует Пекину, что что поставки энергоресурсов, идущие в Китай с юга, очень опасны, поэтому ему нужно принимать предложения России по энергетическим проектам. Все, что идет в Китай с севера, гораздо безопаснее. Это касается и СПГ из Арктики, и трубопроводных поставок нефти и газа. Напомню, что мы договорились с Китаем о параметрах строительства «Силы Сибири — 2», но не подписали итоговый контракт на продажу газа по этому газопроводу. Поэтому можно ожидать, что контракт будет подписан в обозримой перспективе – конфликт вокруг Ирана подталкивает Пекин к принятию соответствующего решения», - отметил специалист.

Юшков подчеркнул, что одна из целей ударов США по Ирану – это лишение Китая дешевой иранской нефти.

«Все то же самое мы видели в случае с Венесуэлой. Она, как и Иран, продавала свою нефть в Китай со скидкой. Поэтому теперь Пекин должен понимать, что все это было построено, в том числе, и против него», - заключил эксперт.

Ранее Bloomberg сообщил о планах Индии увеличить импорт российской нефти, упавший до минимума с 2022 года. Причина — конфликт США с Ираном, из-за которого под ударом оказался маршрут через Ормузский пролив. Именно через него шла половина нефти, поступавшей в Индию из арабских стран.