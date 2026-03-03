«Фатальные и долгосрочные» последствия: в ЕC напуганы конфликтом на Ближнем Востоке

Последствий от обострения ситуации на Ближнем Востоке Европа в скором времени начнет «ощущать на заправках», при этом пока непонятно, как долго будет длиться противостояние США, Израиля и Ирана. Об этом заявил Polsat TV дипломат, главный специалист Центра восточных исследований Роберт Пшчель.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ходе одного из ударов погиб аятолла Хаменеи. Иран ответил ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе. На этом фоне катарской госкомпания QatarEnergy объявила о прекращении производства СПГ на всех предприятиях, возникли проблемы с проходом нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Это привело к росту цен на энергоносители на мировых рынках.

Главный специалист Центра восточных исследований Роберт Пшчель отметил, что сейчас проблемы испытывают экономики стран Персидского залива, однако «вот-вот начнет страдать» и Европа.

«Если эта ситуация не изменится, то мы ощутим ее последствия на автозаправках», — предупредил он.

При этом, по мнению эксперта, ключевым вопросом является то, как долго продлится военная операция и будет ли она сопровождаться хаосом в самом Иране. Если это произойдет, то «последствия будут фатальными и гораздо более долгосрочными, уверен он.

«Я считаю, что у тех, кто утверждает, будто добиться в этой ситуации смены режима [в Иране] невозможно, нет сильных аргументов в пользу этого тезиса. Мы сейчас этого просто не знаем», — констатировал он.

По его мнению, цель Израиля — «уничтожение военного потенциала Ирана», и о такой совместной операции с США премьер-министр Биньямин Нетаньяху мечтал «много-много лет». Но пока неясны мотивы американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, что стоимость газа на европейском рынке резко пошла вверх с начала недели. В понедельник котировки на хабе TTF подскочили на 50% — до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник рост продолжился: цены превысили 700 долларов впервые с января 2023 года.