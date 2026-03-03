Экономист связал падение стоимости золота с геополитической ситуацией

Из-за «нервотрёпки» на рынках инвесторы избавляются от активов, которые выросли в цене. Это временный эффект, у металла «глобально восходящий тренд», отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Евгений Коган.

«С золотом ничего не происходит, всё нормально, всё в рамках тренда. Золото имеет глобально восходящий тренд. Но поскольку на рынках нервотрёпка, то естественно, что золото в рамках этого корректируется. Более того, в тот момент, когда рынки падают, а падают они из-за геополитики, в этот момент люди продают те активы, которые хорошо выросли. В любом восходящем тренде есть коррекция. Это нормально. Если идёт рост без коррекции, это значит, что что-то ненормально в царстве-государстве инвестиционном. У меня сейчас есть шорт по серебру и одновременно лонг по золоту. Серебро сейчас стремительно падает, и я рассчитываю, что где-то на уровне между 70 и 80 этот шорт можно спокойно будет закрыть. Золото тоже снижается, хотя не агрессивно и незначительно. Я думаю, что золото глобально будет дороже, но при этом не исключаю, что золото может в короткой перспективе свалиться и ниже 5 тысяч. Ничего здесь удивительного не будет».

Ранее стоимость золота опустилась ниже 5 100 долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с 20 февраля.