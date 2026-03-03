Раскрыты планы Индии по нефти в случае закрытия Ормузского пролива

Власти Индии обсуждают увеличение закупок российской нефти на фоне риска закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Economic Times.

Согласно данным источника, власти Индии хотят составить план чрезвычайных действий на случай кризиса в энергетике. При этом издание подчеркивает, что Россия сохраняет за собой статус крупнейшего поставщика сырой нефти в Индию.

«Правительство и промышленность разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку риски для потоков нефти через Ормузский пролив усиливаются. Среди обсуждаемых вариантов — увеличение закупок российской нефти», — сообщает издание.

Как отметили в источнике, ситуация на Ближнем Востоке может смягчить позицию США по закупкам российской нефти — если это произойдет, нефтеперерабатывающие заводы в Индии получат больше возможностей для увеличения закупок у России.

Ранее МИД Индии осудил нападения на торговые суда в Персидском заливе.