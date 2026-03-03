Вучич предрек Европе «энергетический ад» из-за эскалации на Ближнем Востоке

Президент Сербии Александр Вучич сделал резкое заявление, предупредив, что Европу ждут тяжелые времена в энергетической сфере, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит обостряться. Свою обеспокоенность он выразил в понедельник во время осмотра реконструированного диспетчерского центра компании «Электросети Сербии».

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно [не допустить] закрытия Ормузского пролива, — цитируют Вучича агентства.

Заявление сербского лидера прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. На прошлой неделе, 28 февраля, США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая окрестности Тегерана, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Ситуация усугубляется перебоями в работе ключевой энергетической инфраструктуры. Как передает портал Maritime News, из-за боевых действий практически остановлено судоходство через Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Страховщики резко повышают премии и пересматривают покрытие из-за роста угроз безопасности. Угроза усугубилась заявлением командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахима Джабари, пообещавшего «сжечь любое судно», которое попытается пройти через пролив.

Дополнительным шоком для рынка стала остановка производства в Катаре. Государственная компания QatarEnergy объявила о прекращении выпуска СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар, входящий в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа, ежегодно поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн этого топлива.

На фоне этих событий цены на нефть эталонной марки Brent уже превысили отметку в 81 доллар за баррель.