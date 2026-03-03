Раскрыты планы Белого дома по нефти из-за ситуации в Иране

СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует выделять нефть из чрезвычайного резерва страны на фоне резкого роста цен. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, изъятие нефти из стратегического резерва США могло бы позволить остановить резкий рост цен на топливо. В данный момент резерв хранит около 415 миллионов барр. При этом, в последнее время это число даже выросло благодаря соглашениям с Венесуэлой.

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио заявил, Белый дом запустит программу по снижению затрат на энергоносители, но каких-либо подробностей он не привел.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. По словам Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Во время конфликта в СМИ появилась информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В ответ на это власти Ирана сделали несколько противоречивых заявлений — сначала Тегеран сообщил, что информация о блокаде пролива не соответствует действительности, но позже иранские власти заявили, что торговля через Ормузский пролив невозможна до последующего уведомления. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.

