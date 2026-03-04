Заморозка вкладов или гиперинфляция: экономист раскрыл развилку ЦБ

Уже в скором времени российские банки могут оказаться в ситуации, когда у них возникнут большие трудности с выплатами процентов по вкладам населения.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, такое положение дел может быть обусловлено слишком высокими ставками, по которым финансовым учреждениям необходимо платить дивиденды. В конечном итоге, как полагает эксперт, банки будут вынуждены обратиться за дополнительной ликвидностью в регулятор.

В этот момент, как объяснил специалист, Центральный банк России окажется перед выбором из двух зол: либо прибегать к, так называемой, заморозке вкладов, то есть вводить ограничения на снятие денег для держателей депозитов, либо начать печатать ничем необеспеченные деньги и передавать их банкам.

Что нужно знать о банковских вкладах: полезная информация простыми словами

Во втором случае, как пояснил Хазин, в стране сразу же начнёт стремительно расти инфляция. Помимо повсеместного повышения цен, денежные власти страны также столкнутся с необходимостью существенного ужесточения своей политики и увеличения ставки рефинансирования.