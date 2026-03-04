Росстандарт утвердил ГОСТ на маникюр и педикюр

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт, устанавливающий рекомендации для работы мастеров ногтевого сервиса. Документ вступит в силу 30 апреля 2026 года, сообщает ТАСС.

Стандарт содержит общие требования к картам типовых технологических процессов маникюра и педикюра. В нем определены этапы выполнения процедур, а также рекомендовано использование технологических карт при уходе за кожей кистей и стоп.

Согласно документу, классический (обрезной) маникюр должен выполняться в течение 45–60 минут с учетом подготовительных и заключительных этапов. Аппаратный маникюр рекомендуется проводить за 40–70 минут, комбинированный — за 40–60 минут, а препаратный — за 40–60 минут в зависимости от состояния ногтей клиента.

ГОСТ будет распространяться на все организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги ногтевого сервиса.

Напомним, в России впервые появится единый стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ вступит в силу 1 апреля 2026 года.