Названа сумма переплаты Франции за нефть из-за отказа от российского сырья

С 2022 по 2025 год Франция переплатила за импортную нефть почти 30 миллиардов евро на фоне введенных антироссийских санкций. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

В декабре 2022 года Евросоюз запретил морские поставки российской нефти, а с февраля 2023-го — и нефтепродуктов. Ограничения спровоцировали рост цен на мировом рынке: если в 2021 году Франция закупала нефть по 60,6 евро за баррель, то в 2025-м — уже по 65,95 евро.

В результате стоимость импорта резко выросла: в 2021-м французы потратили на нефть 16,7 миллиарда евро, а в 2025-м — уже 24,3 миллиарда. При этом физический объем закупок увеличился не столь значительно — с 275,9 миллиона баррелей в 2021-м до 368,9 миллиона в 2025-м.

Упущенная выгода Франции по итогам 2025 года составила 1,9 миллиарда евро, а совокупно за 2022–2024 годы — 25,5 миллиарда. Таким образом, с момента введения санкций общая переплата достигла 27,4 миллиарда евро.

Для сравнения: весь Евросоюз с начала ограничений переплатил за нефть 282,6 миллиарда евро. В декабре 2025-го еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен анонсировал внесение в начале 2026 года законопроекта о полном запрете импорта российской нефти.