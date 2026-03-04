В ЕК продолжают искать способ разблокировать €90 млрд для Украины

Еврокомиссия продолжает работу над разблокированием кредита для Украины в размере €90 млрд на 2026–2027 годы, который был заморожен из-за позиции Венгрии. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, передает «Интерфакс».

По ее словам, решение должно позволить Киеву воспользоваться обязательствами, принятыми главами государств и правительств на саммите Евросовета в декабре. Пинью отметила, что работа над вариантами ведется, и в ЕК осознают, что время не ждет.

Она также сообщила, что во вторник запланирован телефонный разговор главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским. При этом представитель ЕК не стала комментировать конкретные шаги, но подчеркнула, что поиск решений продолжается.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала стратегию поддержки восточных регионов ЕС, пострадавших от разрыва отношений с Россией, однако столкнулась с нехваткой средств в бюджете до 2028 года. В связи с этим Брюссель предложил приграничным странам искать финансирование у международных институтов, а не рассчитывать на прямые дотации из общего бюджета Евросоюза.