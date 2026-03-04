ЕС может отложить запрет на импорт российского СПГ: что ждет газовый рынок Европы

Из-за значительного роста цен на газ Еврокомиссия созвала экстренное заседание Координационной группы по газовым вопросам. Встреча назначена на 4 марта, на ней представители стран ЕС оценят последствия ближневосточного конфликта для энергопоставок, пишут «Известия».

Ситуация усугубляется рекордно низкими запасами в подземных хранилищах: к началу конфликта они опустились до 30% — один из самых низких показателей конца февраля за всю историю наблюдений. Ударом по рынку стала приостановка производства СПГ в Катаре — одном из крупнейших экспортеров мира — после иранских атак. Кроме того, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, и пригрозил атаковать нефтепроводы.

В этих условиях Еврокомиссия, вероятно, отложит вступление в силу запрета на краткосрочные контракты по импорту российского СПГ, запланированное на 25 апреля. Как отмечают эксперты, регламент ЕС допускает исключения по соображениям «энергетической безопасности» при внезапных перебоях поставок. Под вопросом также запрет для долгосрочных контрактов, который должен начать действовать с 1 января 2027 года.

В Финансовом университете поясняют, что ЕК может приостановить запрет на срок до четырех недель, если возникнет «исключительная необходимость» и реальная угроза энергобезопасности одной или нескольких стран ЕС. Однако, по мнению экспертов, Брюссель будет до последнего пытаться «сохранить лицо» и не признавать, что отказ от сотрудничества с Россией завел Европу в угол.

В то же время, как отмечают аналитики, реакция российских производителей в случае обращения ЕС может быть неоднозначной. Сейчас ниша для российского газа активно формируется в Азии. В январе РФ поставила в Европу рекордные 2,1–2,3 млрд кубометров СПГ, но закачка в ПХГ на следующий сезон уже началась, и Европе придется конкурировать за газ с Азией.

Аналитики предупреждают, что нынешний рост цен — следствие паники на фоне ожиданий дефицита, а не реальной нехватки газа. Но если сжиженный газ направится туда, где за него больше заплатят, ценовое ралли продолжится. В Goldman Sachs прогнозируют, что при остановке транзита через Ормузский пролив более чем на месяц цены могут вырасти более чем вдвое.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что весь 2026 год Европа проживет в условиях высоких цен из-за необходимости закачки в хранилища. В «ВМТ Консалт» допускают краткосрочные скачки выше $1000 за тысячу кубометров, но не ожидают длительного удержания на рекордных уровнях. При сильном обострении конфликта Европе может не остаться иного выхода, кроме как вновь обратиться к России — вопросу выживания.