Доллар может перевалить за 100 рублей: экономист назвал условие

На прошлой неделе стало известно, что российские власти рассматривают возможность ужесточения бюджетного правила, что может существенно повлиять на национальную валюту.

Согласно предложениям Минфина, планируется снизить цену отсечения нефти — ключевой параметр, который в настоящее время установлен на уровне 59 долларов за баррель, сообщает ИА DEITA.RU.

Точное значение этого порога в будущем временно пока не определено, однако эксперты уже делают по этому поводу прогнозы. В частности, инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал изданию «Газета.ру» о том, что снижение цены отсечения до уровня около 40-45 долларов может стать серьезным фактором для укрепления курса доллара, способным привести его к отметкам 100 рублей и даже выше.

При этом такой сценарий не считается базовым или наиболее вероятным, однако исключать его полностью нельзя. Он основан на том, что резкое снижение цен на нефть приведет к существенному сокращению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. В дополнение к этому, во второй половине года проявится эффект от постепенного смягчения монетарной политики ЦБ и восстановления спроса на валюту со стороны импортеров, что еще больше усилит давление на курс рубля к снижению.

Бахтин отметил, что даже в ситуации уменьшения импорта и низкого уровня потребительского спроса девальвация рубля необязательно подстегнет рост инфляции. По его мнению, по мере снижения ключевой ставки ЦБ в весенний и летний периоды, курс доллара может достигнуть трехзначных значений уже во второй половине текущего года. Возможное глубокое ослабление нацвалюты РФ, по его словам, окажется до некоторой степени оправданным, учитывая целый комплекс факторов.

Однако, по мнению аналитика, реализовать данный сценарий можно было бы лишь при осторожных мерах со стороны властей. Например, если снизить цену отсечения нефти в рамки бюджетного правила всего до 50 долларов, это все равно приведет к ослаблению рубля, но в меньшей степени. Такое решение могло бы дать дополнительный импульс курсу, прибавив примерно 4-5 рублей за доллар, а к концу года привести курс к примерно 90 рублям за доллар. В этом случае, как считает Бахтин, наиболее вероятным сценарием будет постепенное ослабление рубля до этих уровней.