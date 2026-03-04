Мировые поставки золота и серебра столкнулись с серьезными сбоями из-за паралича авиасообщения с Дубаем на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Financial Times, это грозит новой волной волатильности цен, которые уже пережили резкие колебания в этом году.

Дубай является ключевым логистическим хабом, через который проходит около 20% мирового оборота золота, включая транзит из Европы в Азию и поставки из Африки.

«Доступность золота стала проблемой после остановки рейсов. Это стало причиной резкого скачка внутренних цен в Индии: если в пятницу металл торговался с дисконтом в $50 к мировым котировкам, то к понедельнику цена сравнялась с лондонской», — отметил старший рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джон Рид.

Индия пострадает от логистического кризиса сильнее всех, так как эмират служит для нее главным перевалочным пунктом, подытоживают эксперты, опрошенные газетой.

«Если это будет краткосрочный кризис, то инвесторы смогут его преодолеть, но если это затянется надолго, все планы могут рухнуть», — сказала руководитель отдела анализа рынка в StoneX Рона О’Коннелл.

С момента начала атак США и Израиля на Иран в субботу, 28 февраля, большая часть коммерческих рейсов из региона была приостановлена. Хотя во вторник из Дубая вылетело несколько пассажирских бортов, золота на них не перевозилось — перевозчики отдали приоритет скоропортящимся грузам. Золото обычно транспортируется именно пассажирскими самолетами партиями до 5 тонн, что при текущих ценах (около $5 100 за унцию) составляет порядка $830 млн за один рейс.

В России начали избавляться от золота

Ситуация с серебром оказалась даже сложнее, чем с золотом, особенно для грузов из Лондона. Из-за отмены рейсов в аэропорту Хитроу скопились партии металла, которые теперь приходится формально отзывать с таможни для перенаправления по другим маршрутам. Проблемы с поставками наложились на дефицит серебра в Китае, где запасы упали до десятилетнего минимума на фоне ажиотажного спроса со стороны розничных инвесторов.

Нынешний кризис — не первое потрясение для рынка драгметаллов. В прошлом году на потоки золота влияли опасения из-за возможных торговых пошлин США, в результате внутри Соединенных Штатов накопился огромный запас металлов. Кроме того, аналитики напоминают о репутационных рисках Дубая: правозащитники из SwissAid ранее заявляли, что через ОАЭ ежегодно проходят десятки миллиардов долларов в виде нелегально добытого золота, пишет газета.