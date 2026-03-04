$77.6190.31

«Похоже на дежавю»: Европа оказалась на грани нового энергетического кризиса

Лера Букина

Цены на газ в Европе взлетели примерно на 70% после ударов США и Израиля по Ирану. Эскалация конфликта фактически парализовала судоходство в Ормузском проливе — ключевой артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок СПГ. Европа, которая только начала оправляться от энергетического кризиса 2022 года, снова оказалась на пороге серьезных потрясений, пишет The Wall Street Journal.

«Похоже на дежавю»: Европа оказалась на грани нового энергетического кризиса
© РИА Новости

Рост цен на энергию грозит новым витком инфляции, которая в феврале неожиданно ускорилась до 1,9%. По оценке Capital Economics, если цены на газ останутся на текущем уровне, инфляция в еврозоне может вырасти еще на 0,5 процентного пункта. Инвесторы уже закладывают в сценарии более долгое сохранение высоких ставок европейскими центробанками.

Старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра отмечает, что Европа расслабилась после предыдущего кризиса, но теперь рискует снова в него погрузиться. Вместе с тем цены на газ, хотя и выросли до 50 евро за мегаватт-час, все еще далеки от пиковых 300 евро 2022 года.

Главный удар пришелся по Катару — ключевому поставщику СПГ. Государственная компания QatarEnergy объявила об остановке производства после атак на два объекта. Хотя ЕС получает из Катара менее 10% своего СПГ, сокращение поставок резко обострило конкуренцию с Азией за оставшиеся объемы. Это уже привело к росту цен в обоих регионах и удорожанию фрахта.

Особенно уязвима Италия, потребляющая более половины катарского СПГ, поступающего в Европу. В Германии запасы газа упали до 21% — самого низкого уровня для этого времени года с 2017 года. В среднем по Европе хранилища заполнены лишь на 30%.

После 2022 года Европа активно диверсифицировала поставки: доля России в импорте газа упала с 45% до 13%, а доля США выросла до 27% и может достичь 40% к 2030 году. Однако американские мощности уже загружены почти под завязку, а новые терминалы заработают только к концу года.

Европа по-прежнему остается одной из самых чувствительных экономик к колебаниям мировых цен: 58% энергопотребления обеспечивается импортным ископаемым топливом — этот показатель почти не изменился с 2022 года.

Профессор Оксфордского университета Ян Розенау называет происходящее «дежавю»: ситуация в целом не стала лучше, Европа все так же зависит от импорта.