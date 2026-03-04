«Похоже на дежавю»: Европа оказалась на грани нового энергетического кризиса

Цены на газ в Европе взлетели примерно на 70% после ударов США и Израиля по Ирану. Эскалация конфликта фактически парализовала судоходство в Ормузском проливе — ключевой артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок СПГ. Европа, которая только начала оправляться от энергетического кризиса 2022 года, снова оказалась на пороге серьезных потрясений, пишет The Wall Street Journal.

Рост цен на энергию грозит новым витком инфляции, которая в феврале неожиданно ускорилась до 1,9%. По оценке Capital Economics, если цены на газ останутся на текущем уровне, инфляция в еврозоне может вырасти еще на 0,5 процентного пункта. Инвесторы уже закладывают в сценарии более долгое сохранение высоких ставок европейскими центробанками.

Старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра отмечает, что Европа расслабилась после предыдущего кризиса, но теперь рискует снова в него погрузиться. Вместе с тем цены на газ, хотя и выросли до 50 евро за мегаватт-час, все еще далеки от пиковых 300 евро 2022 года.

Главный удар пришелся по Катару — ключевому поставщику СПГ. Государственная компания QatarEnergy объявила об остановке производства после атак на два объекта. Хотя ЕС получает из Катара менее 10% своего СПГ, сокращение поставок резко обострило конкуренцию с Азией за оставшиеся объемы. Это уже привело к росту цен в обоих регионах и удорожанию фрахта.

Особенно уязвима Италия, потребляющая более половины катарского СПГ, поступающего в Европу. В Германии запасы газа упали до 21% — самого низкого уровня для этого времени года с 2017 года. В среднем по Европе хранилища заполнены лишь на 30%.

После 2022 года Европа активно диверсифицировала поставки: доля России в импорте газа упала с 45% до 13%, а доля США выросла до 27% и может достичь 40% к 2030 году. Однако американские мощности уже загружены почти под завязку, а новые терминалы заработают только к концу года.

Европа по-прежнему остается одной из самых чувствительных экономик к колебаниям мировых цен: 58% энергопотребления обеспечивается импортным ископаемым топливом — этот показатель почти не изменился с 2022 года.

Профессор Оксфордского университета Ян Розенау называет происходящее «дежавю»: ситуация в целом не стала лучше, Европа все так же зависит от импорта.