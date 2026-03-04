Война на Ближнем Востоке «укрепит альянс» РФ и КНР

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ставит под угрозу доступ Китая к дешевой иранской нефти, что подтолкнет Пекин к дальнейшему сближению с Россией. Такое мнение высказали аналитики, опрошенные Financial Times.

Россия уже является крупнейшим поставщиком нефти для Китая, обеспечивая 20% импорта. Однако, как отмечает издание, по мере расширения ближневосточного конфликта китайское правительство будет стремиться укреплять эти связи, даже несмотря на опасения чрезмерной зависимости от соседа.

Укрепление энергетических связей с Россией станет одним из главных результатов этого процесса. Если Иран останется нестабильным надолго, это еще больше укрепит альянс между Москвой и Пекином, считает Нил Беверидж, руководитель отдела исследований энергетики Китая в компании Bernstein.

Китай на протяжении многих лет закупал большие объемы иранской нефти, снабжая частные НПЗ, известные как «чайники», сырьем по сниженным ценам. Для обхода санкций США поставки часто маркировались как «малайзийская смешанная нефть». Военная кампания США и Израиля против Ирана, по мнению главного экономиста по АТР французского банка Natixis Алисии Гарсии-Эрреро, «гораздо важнее» для китайской энергетики, чем захват венесуэльских активов: на долю Венесуэлы приходилось лишь около 4% морского импорта КНР.

По данным нефтетрейдера из порта Нинбо, китайские госкомпании в последние недели увеличили поставки российской нефти. CNPC планирует перезапустить законсервированный НПЗ в Даляне, что позволит нарастить мощности по переработке российского сырья. Аналитики также не исключают ускорения переговоров по магистральному газопроводу «Сила Сибири-2».

Накануне МИД Китая осудил удары по Ирану, призвав стороны к деэскалации и обеспечению безопасности Ормузского пролива. В Пекине подчеркнули, что примут меры для защиты собственной энергобезопасности. Ранее Bloomberg сообщал, что Китай требует от Ирана гарантий безопасности для танкеров с нефтью и СПГ, следующих через пролив.