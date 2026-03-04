Раскрыта слабость плана США по эскорту судов в Ормузском проливе

Военные эксперты скептически настроены по поводу предложения Дональда Трампа о размещении военно-морских сил в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета Financial Times. Издание приводит мнения специалистов, которые считают, что Вашингтон не сможет быстро сосредоточить военную группировку в проливе.

© Российская Газета

Бывший аналитик ЦРУ Хелима Крофт, назвала предложение Трампа "концепцией плана", который находится в стадии разработки.

Эксперт Центра военно-морского анализа Джошуа Таллис заявил, что ВМС США не смогут защитить торговые суда "в течение следующих семи-десяти дней". Корабли для эскорта появятся только после того, как "будут уничтожены иранские средства противокорабельной обороны".

Бывший командующий ударной группы американского авианосца Марк Монтгомери уверен, что операция по сопровождению судов "будет сложной, но выполнимой".

"Для создания благоприятных условий потребуется до двух недель", - отметил он.

Бывший командующий Пятым флотом США Джон Миллер считает, что кораблям США "придется иметь дело с противокорабельными ракетами, беспилотниками и небольшими быстроходными катерами", а также с минами, которые может установить Иран. Кроме того, Миллер подчеркнул, что законы США "не позволяют кораблям ВМС сопровождать суда, не имеющие американского флага, не принадлежащие США или не имеющие американского экипажа".

В отношении возможного минирования Ормузского пролива FT пишет, что Иран еще не пошел на этот шаг. Однако эксперты отмечают, что он располагает "одним из крупнейших в мире запасов, включающих в себя как старые контактные мины, так и реактивные мины". Установить их Иран теоретически может, используя торговые суда и быстроходные катера.

При этом возможности ВМС США по разминированию ограничены.

"Разминирование является известной слабостью вооруженных сил США", - отметил Марк Монтгомери.

У США в регионе имеется лишь три тральщика. Поэтому к операциям по разминированию могут быть привлечены союзники из Европы и стран Азии. Но сначала надо заручиться их согласием.

По словам бывшего аналитика ЦРУ Джима Ламсона, военно-морской флот Ирана и Корпус стражей исламской революции располагают также "тысячами противокорабельных крылатых ракет и сотнями пусковых установок". У Тегерана есть БПЛА, ракеты класса "земля-земля", подводные лодки.

FT прогнозирует, что ситуация в проливе может привести к повторению "танкерных войн" 1980-х годов. Тогда во время войны между Ираном и Ираком силы обеих стран разместили мины по всему Ормузскому проливу и в Персидском заливе. Также они обстреливали проходящие мимо танкеры. В ходе "танкерной войны" было повреждено 546 торговых кораблей, около 430 моряков погибло.

Чтобы избежать атак кувейтские суда сменили флаги на американский, что позволило США проводить операции по сопровождению судов.

"В отличие от "танкерных войн", США в этом конфликте являются воюющей, а не третьей стороной, - пишет FT. - Война сделала судоходство в Персидском заливе крайне опасным".

Чем дольше длится конфликт, тем больше вероятность того, что США и Иран будут идти на дальнейшую эскалацию.