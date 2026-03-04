Цена нефти 4 марта 2026: недоверие рынка, новые проблемы и прогнозы

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако темпы повышения замедлились после заявления президента США Дональда Трампа о готовности обеспечить безопасность поставок. С начала недели Brent прибавила 12%, WTI — 11%, но рынок сохраняет настороженность. Подробности — в материале «Рамблера».

Трамп пообещал защитить танкеры, но рынок не спешит верить

По данным на 8:20 мск, майские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли до 82,66 доллара за баррель — это на 1,55% выше закрытия вторника, когда цена достигла максимума с января 2025 года. Апрельские фьючерсы WTI на NYMEX прибавили 1,27%, достигнув 75,51 доллара, передает «Интерфакс».

Трамп заявил, что ВМС США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости. Ранее Иран пригрозил полностью остановить движение судов по этой артерии, через которую проходит около 20% мировых нефтяных потоков. Однако, как отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, сейчас геополитика затмила все остальные факторы — данные о запасах, статистику и решения ОПЕК. Ключевыми сигналами остаются реальные объемы экспорта, инциденты с танкерами и действия военно-морских сил.

Остановка в проливе лишила рынок 15 млн баррелей в сутки

По данным агентства, утром 4 марта Brent поднималась на 6,12% к предыдущему закрытию — до 77,33 доллара, хотя в ночь на понедельник превышала 81 доллар. WTI дорожала на 6,1%. Как пояснил глава отдела Rystad Energy Хорхе Леон, фактическая остановка судоходства в Ормузском проливе препятствует поставкам 15 миллионов баррелей в сутки, пишет РИА Новости.

Глава МИД Ирана заявил, что планов перекрывать пролив нет, однако суда получают предупреждения об опасности маршрута. Аналитики предупреждают: если напряженность не спадет, цены продолжат рост.

Российский рынок в коррекции, Азия падает, золото дорожает

На этом фоне российский рынок акций перешел к коррекции. Индекс МосБиржи снижается на 0,14% после падения на 0,37% днем ранее. Нефтяные компании, которые еще вчера росли вопреки тренду, сегодня дешевеют. Директор по стратегии ИК «Финам» отмечает, что рынок сейчас реагирует на события, а не формирует тренд — деньги зарабатываются на скорости принятия решений.

В то же время Bloomberg связывает войну в Иране с возможным приближением мира на Украине. Эскалация истощает военные запасы США и может возродить спрос на подсанкционные российские энергоносители. Дефицит американских вооружений, по мнению аналитиков, способен подтолкнуть к прекращению огня на условиях России.

КСИР заявил о полном контроле над Ормузским проливом. В ответ Трамп сообщил, что война идет с опережением графика, а ВМС США могут начать сопровождение танкеров в ближайшее время. Однако аналитики «Солид Инвестиции» сомневаются в безопасности такой миссии: военные корабли могут стать легкой добычей для иранских ракет. После заявления Трампа Brent не смогла закрепиться выше 85 долларов и утром торгуется на уровне 82,93 доллара (+1,87%).

Драгметаллы пытаются вернуть статус защитных активов: золото дорожает на 0,94% (до 5172 долларов за унцию), серебро — на 1,65%. Однако эксперты называют этот рост спекулятивным.

Азиатские рынки остро реагируют на угрозу перебоев с поставками энергоносителей. Японский Nikkei 225 падает на 3,63%, китайский CSI300 — на 1,27%. Южнокорейский KOSPI рухнул на 10%, торги по индексу приостанавливались, а на технологическом KOSDAQ сработал автоматический выключатель после падения более чем на 8%.

Рубль утром укрепился: доллар теряет 0,19% (77,49 рубля), евро — 0,31% (89,87 рубля). Официальные курсы ЦБ на 4 марта составляют 77,6093 рубля за доллар, 90,3098 за евро и 11,2210 за юань.